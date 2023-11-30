Эксперты назвали количество мандаринов, которые можно съесть за один день

Наступление зимы у многих россиян ассоциируется с сезоном мандаринов. Эксперты отмечают, что фрукт оказывает положительное воздействие на организм, но при условии, если не переборщить с суточной дозой, сообщает newsnn.ru .

Профессор Ольга Шарапова рассказала, что мандарины помогают бороться со стрессом. Являются способом профилактики для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме калия, магния и кальция, фрукты содержат витамины B1 и B2, А и С. Особенно рекомендованы беременным из-за высокого содержания фолиевой кислоты.

«Одним из лучших свойств мандарина является большое содержание антиоксидантов, которые снижают риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала NewsNN заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова

Есть и негативные последствия употребления мандаринов - аллергическая реакция. Чтобы этого не допустить, профессор рекомендует не есть более двух штук в сутки. Правило применяется и для других цитрусовых.

Директор стоматологической компании Максим Обушенков рассказал, что мандарины способны предотвращать кариес. Фрукт приносит пользу для десен. Однако, не стоит есть в день более двух или трех штук. В противном случае начинает разрушаться эмаль. После того, как человек съел любые кислые фрукты, рекомендовано воспользоваться ирригатором для зубов.

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