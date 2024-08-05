Эксперты назвали особенности питания при гормональном ожирении

Борьба с гормональным ожирением проходит в два этапа. Сначала пациенту необходимо обратиться к доктору. Врач назначит, какие анализы необходимо сдать. На основании результатов человеку назначают курс гормональной терапии. Не исключено хирургическое вмешательство. Правильно подобранный курс поможет больше не набирать вес.

Второй этап — избавиться от лишних килограммов, которые были набраны ранее. Эксперты рекомендуют придерживаться таких правил:

есть маленькими порциями;

снизить общую калорийность рациона;

пить достаточное количество воды;

снизить потребление соленого, жирного и жареного;

включить в рацион большое количество продуктов, содержащих витамины и минералы;

уменьшить количество сладкого.

При гормональном ожирении человек увеличивается в размерах в определенной части тела. Мужчинам обычно не хватает тестостерона, а женщинам — эстрогена. Однако принимать любые препараты без назначения врача запрещено.

Ранее сообщалось, что согласно мнению доктора Румянцева, в ожирении детей всегда виновата их мать.