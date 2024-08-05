Эксперты назвали особенности питания при гормональном ожирении
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При гормональном ожирении необходимо придерживаться особенного режима питания, сообщил сайт newia.ru.
Борьба с гормональным ожирением проходит в два этапа. Сначала пациенту необходимо обратиться к доктору. Врач назначит, какие анализы необходимо сдать. На основании результатов человеку назначают курс гормональной терапии. Не исключено хирургическое вмешательство. Правильно подобранный курс поможет больше не набирать вес.
Второй этап — избавиться от лишних килограммов, которые были набраны ранее. Эксперты рекомендуют придерживаться таких правил:
- есть маленькими порциями;
- снизить общую калорийность рациона;
- пить достаточное количество воды;
- снизить потребление соленого, жирного и жареного;
- включить в рацион большое количество продуктов, содержащих витамины и минералы;
- уменьшить количество сладкого.
При гормональном ожирении человек увеличивается в размерах в определенной части тела. Мужчинам обычно не хватает тестостерона, а женщинам — эстрогена. Однако принимать любые препараты без назначения врача запрещено.
Ранее сообщалось, что согласно мнению доктора Румянцева, в ожирении детей всегда виновата их мать.