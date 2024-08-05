Эксперты назвали особенности питания при гормональном ожирении

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pxhere.com

Фото: [pxhere.com]

При гормональном ожирении необходимо придерживаться особенного режима питания, сообщил сайт newia.ru.

Борьба с гормональным ожирением проходит в два этапа. Сначала пациенту необходимо обратиться к доктору. Врач назначит, какие анализы необходимо сдать. На основании результатов человеку назначают курс гормональной терапии. Не исключено хирургическое вмешательство. Правильно подобранный курс поможет больше не набирать вес.

Второй этап — избавиться от лишних килограммов, которые были набраны ранее. Эксперты рекомендуют придерживаться таких правил:

  • есть маленькими порциями;
  • снизить общую калорийность рациона;
  • пить достаточное количество воды;
  • снизить потребление соленого, жирного и жареного;
  • включить в рацион большое количество продуктов, содержащих витамины и минералы;
  • уменьшить количество сладкого.

При гормональном ожирении человек увеличивается в размерах в определенной части тела. Мужчинам обычно не хватает тестостерона, а женщинам — эстрогена. Однако принимать любые препараты без назначения врача запрещено.

Ранее сообщалось, что согласно мнению доктора Румянцева, в ожирении детей всегда виновата их мать.

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