Врач Румянцев: в ожирении детей всегда виновата их мать

Профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Румянцев в беседе с сайтом aif.ru рассказал, как матери провоцируют развитие ожирения у своих детей.

Доступность еды привела людей к перееданию и проблемам с лишним весом. Если раньше пищу приходилось добывать, расходуя энергию, то сейчас она может поступать в любом количестве. Особенно опасно, когда питание происходит в ночные часы или прямо перед сном. По словам Румянцева, еда и сон не должны сочетаться.

«Если охотник идет с собакой на охоту, он никогда ее не кормит, но если покормил собаку, то она ложится и спит, и хорошо все переваривает. Но если собаку эту вскрыть, ну как медики говорят, после охоты, то это мясо, которое съела она перед охотой, так и находится в желудке. Оно не переваривается. Это хорошо нужно себе представлять», — объяснил специалист.

Перекусы опасны, так как организм воспринимает их за полноценный прием пищи. Важно делать перерыв между приемами не менее четырех часов.

Отдельно врач поднял вопрос о детском ожирении. Он отметил, что мамы часто перекармливают самых маленьких, и речь не только про растущий организм. Даже в процессе вынашивания ребенка можно наделить его ожирением. По словам Румянцева, эмбрион растет и взаимодействует с микробиотой матери. Если она склонна к лишнему весу или уже имеет его изначально, то это может передаться ребенку. Далее мать также формирует пищевые привычки. Специалист подчеркнул, что до 7 лет важно следить за питанием ребенка и баловать вредным в меру.

Ранее сообщалось, что Nature включил мясо в список продуктов, повышающих риск развития рака кишечника.