Эксперты назвали три причины, почему кошки вылизывают людей

Владельцам котов известно, что животные любят вылизывать всех членов семьи. Эксперты назвали три причины, которые влияют на такое поведение домашних питомцев, сообщает transsibinfo.com .

Первая причина — кошки чувствуют тревогу людей и вылизыванием стараются их успокоить. Возможно, что таким способом питомцы стараются снять стресс у себя. Во время посещения ветеринаров или в случае переезда на новое место жительства они особенно тщательно вымывают свою шерстку.

Вторая причина — во время вылизывания у кошек выделяется феромоны. Они чувствуют себя в безопасности, стараясь продемонстрировать своему хозяину привязанность. Таким способом они могут находить общий язык с тем членом семьи, с кем был конфликт.

Третья причина — люди часто пользуются различными косметическими средствами: лосьонами, гелями для дыша, кремами. Кошки чувствуют специфический вкус и запах и вылизывают человеческую кожу.

Эксперты уверяют, что в любом случае вылизывание — это демонстрация кошачьей преданности, поэтому переживать по данному поводу не стоит.

Ранее мы сообщали, как спасатели помогали выбраться животным из обрушившегося дома в Ростове. Первой вызволили кошку Алиса.