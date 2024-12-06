Эксперты не считают аномальным отсутствие льда на реке Томь в начале декабря

Согласно данным синоптиков, обычно река покрывается слоем льда в начале ноября. К декабрю лед уже достаточно толстый. Однако в нынешнем году жителям региона переживать не стоит. Ледообразование постепенно образуется. Процесс происходит медленно из-за теплой погоды, установившейся в области. В реке образуются протоки и полыньи. Синоптики напомнили, что однажды лед появился уже ближе к Новому году.

Эксперты отметили, что активному образованию льда поспособствует температура ниже -20 градусов Цельсия. В настоящее время таких показателей не фиксируют даже в ночной период времени. В ноябре также не было резких температурных скачков.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе 16-летний местный житель одним движением разгромил глыбы льда для зимнего городка.