Эксперты неоднозначно оценили возможное объединение Тюмени с пригородом

По данным издания, бизнесмен уверен в увеличении инвестиций в город в случае расширения его границ. Политолог Максим Дерябин подтвердил, что статус миллионника имеет важное значение в социально-экономическом и инвестиционном плане, несмотря на отсутствие юридических преференций. По мнению эксперта, город сможет участвовать в масштабных проектах, претендовать на финансирование из федерального бюджета.

Депутат Тюменской областной думы Александр Чепик считает, что горожане не получат пользы от присоединения. Он предположил, что в случае расширения границ жителям придется платить больше денег за коммунальные услуги. По его мнению, увеличатся и другие расходы, например, страховка.

«Например, есть Москва — город федерального значения, отдельный субъект. И есть Московская область — тоже субъект, но с разными законами. Поэтому жителям Подмосковья часто выгодна регистрация в Москве. А у нас-то субъект один и законы одни и те же — поэтому никакой особой роли объединение не играет», — пояснил депутат Чепик.

Социолог Наталья Девлешова высказала мнение, что недостаточно просто объединить населенные пункты. Необходимо обеспечить жителей возможностью обращаться в больницы, водить детей в школу, передвигаться по асфальтированным дорогам. В противном случае только увеличится нагрузка на инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что в семи районах Омской области в населенных пунктах живет только один человек.