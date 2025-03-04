В семи районах Омской области в населенных пунктах живет только один человек

По данным Омскстата, в семи районах Омской области есть населенные пункты, в которых живет только один человек. Они находятся в Тевризском, Седельниковском, Муромцевском, Москаленском, Калачинском и Исилькульском районах.

По данным ведомства, в регионе насчитывается 570 деревень и сел, в которых проживает менее 100 человек. В 56 деревнях количество населения не достигает более шести человек. От шести до 10 человек проживает в 52 деревнях. От 11 до 25 человек живет в 104 деревнях Омской области. Численность от 26 до 50 человек — 143 деревни. До 99 человек насчитывает 215 деревень.

По информации статистиков, в регионе есть населенные пункты, в которых больше никто не проживает. Теперь эти территории заброшенные. Без населения остались пункты, расположенные в 24 районах Омской области. Большая часть из них находится на севере Омской области. Во время исследования аналитики пользовались данными Всероссийской переписи населения.

Центральный город в регионе — Омск. В населенном пункте проживает более 1 млн человек. В рейтинге городов-миллионников он занял 13-ю позицию. Всего в перечень вошло 16 населенных пунктов России. Аналитики отмечают, что в связи с демографическими проблемами со временем результаты рейтинга могут меняться.

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