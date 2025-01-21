Эксперты «НиК» пояснили, почему ЕС нуждается в газе из РФ

Эксперты «НиК» связали изменение конечной точки шести американских СПГ-грузов с дефицитом газа в странах Европы из-за отказа сотрудничать с Россией, сообщил oilcapital.ru.

Издание ссылается на данные Kpler, согласно которым трейдеры изменили конечную точку шести американских СПГ-грузов. Раньше их отправляли в Азию. После изменений в логистике — в Европу. Эксперты «НиК» пояснили изменения в направлении.

Специалисты высказали мнение, что в Азии на данный период времени зафиксирован слабый спрос. По их мнению, противоположная ситуация сложилась в Европе. Так, Северо-Западная Европа поэтапно отказалась от российского газа из-за политических разногласий.

По мнению экспертов, Юго-Восточная Европа лишилась газа из РФ вынужденно. В частности, с Нового года Украина запретила транзит топлива по своим трубопроводам из России в некоторые страны ЕС. Эксперты предполагают, что в Европе образовался дефицит газа. Ситуация усугубляется холодным периодом времени.

Эксперты «НиК» обратили внимание, что в Азии со временем восстановится прежний уровень спроса. Это произойдет с похолоданием. Российский же газ так и не будет транспортироваться по территории Украины, поэтому европейская проблема останется неразрешенной.

«Февральский фьючерс на газ на крупнейшем в Европе, голландском хабе TTF стоит $521,7 за тысячу кубометров на 18:32 мск», — сообщил oilcapital.ru.

Ранее сообщалось, что Европа впервые может спровоцировать глобальную войну за газ.