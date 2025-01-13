Bloomberg: Европа впервые может спровоцировать глобальную войну за газ

Европа впервые пригрозила спровоцировать глобальную войну за газ. В зоне риска — более бедные развивающиеся страны от Азии до Южной Америки, сообщил РБК.

Впервые с начала энергетического кризиса Европа может не выполнить план по заполнению своих газовых хранилищ на следующую зиму. Дело в том, что, несмотря на достаточное количество запасов и низкие цены, расход сырья в этом году увеличился из-за холодов.

Таким образом, в Европе наступит дефицит газа, что приведет к его восполнению через дополнительный энергический объем на сторонних рынках. Как считают американские аналитики, для полного покрытия спроса потребуется около 10 млн тонн сырья. Это на 10% больше, чем в 2024 году. Причем большую часть поставок организуют из Азии, что приведет к резкому росту цен для других стран.

Однако производители СПГ смогут нарастить мощности в нескольких случаях. Так, 2026 год станет энергетически успешным, если обращение к более дешевым альтернативам импортеров Индии оправдается, а экспорт сырья из США вырастет на 15%.

Ранее президент Сербии заявил о новой проблеме с поставками газа.