Эксперты «НиК» сообщили, что Туркменистан хочет нарастить объемы экспорта газа в Европу

По данным издания, у страны в достаточном объеме имеется топливо для того, чтобы поставлять его в другие страны. Для реализации плана нет технической возможности. Стране важно построить трубопровод хотя бы до Азербайджана. Это позволило бы осуществлять дальнейшие поставки по Южному газовому коридору.

По данным издания, в настоящее время Туркмения поставляет газ в КНР. Китайские компании финансируют данный проект. Они вкладывают средства в добычу и в транспортировку газа из Туркмении.

По информации издания, Туркмения согласовала поставки по свопу с Ираном через Турцию. Представители Турции ранее заявляли, что заинтересованы в поставках газа от партнеров, как для собственных нужд, так и для дальнейшего транзита в другие страны.

Ранее эксперты «НиК» указали на зависимость США от поставок российского топлива для АЭС.