Эксперты «НиК» указали на зависимость США от поставок российского топлива для АЭС

Эксперты предполагают, что США не смогли снизить зависимость страны от поставок топлива производства российского «Росатома», сообщил oilcapital.ru.

По данным издания, импорт ядерного топлива ограничен санкциями, но некоторые поставки продолжают осуществляться в связи с введенными исключениями.

«До 2022 года американские компании активно скупали российскую нефть Urals, но теперь эти поставки под запретом (уже без исключений)», — сообщил oilcapital.ru.

По данным издания, российские компании продолжают поставлять в США удобрения. Кроме того, в январе была зафиксирована рекордная поставка. Сотрудничество между странами проходило на протяжении всего 2024 года. Так, США наиболее активно скупали у России платину и компоненты для турбореактивных двигателей.

Напоминанием о частичном американо-российском сотрудничестве «НиК» прокомментировал новость о том, что Белый дом собирается вводить доппошлины на импорт из России. Президент США Дональд Трамп также сообщил о введении новых санкций в отношении РФ. Предполагается, что новые санкции коснутся российских банков и энергосектора страны. С подобной инициативой выступил сенатор от республиканцев.

Ранее эксперт рассказал, где в России находятся интересующие США редкоземельные металлы.