Эксперты объяснили, почему стоит отказаться от жилья в новостройках

В Тюменской области все чаще жители новостроек жалуются на то, что после переезда в новую квартиру выясняется, что жить в ней просто невозможно: что-то недоделано или недостроено, что-то сделано криво. В одном из домов нет отопления. Точнее оно есть, но в квартирах держится до минус десяти холода, а батареи горячие. Эксперты объясняют, почему жилье в новостройках не всегда качественное, сообщает nashgorod.ru .

Первая причина - быстрая стройка. Есть множество строительных правил и требований, несоблюдение которых приводит к плохому качеству жилья. Кроме того, уменьшается срок его эксплуатации. Компании хотят быстро сдать объект и заработать деньги.

«И давайте будем искать закономерность. В 2005 году в регионе объем ввода жилья составил 546,9 тыс. кв. метров. К 2010 году был введен уже 1 млн 111,8 тыс. кв. метров. И сейчас мы имеем вдвое больший показатель. За такой короткий срок невозможно так значительно поднять объемы без утери качества. Безусловно стало больше застройщиков, у которых большие бюджеты, но и этого критически недостаточно, чтобы сдавать столько жилья в соответствии со стандартами строительства и мы это видим на практике», — говорит специалист строительно-технической экспертизы Дмитрий Вершинин.

Вторая причина - желание застройщика сэкономить, чтобы больше заработать. В документах указаны одни материалы, а по итогу используют бюджетные аналоги.

«Особенно в последние 3 года у нас дорожают строительные материалы, но мы и на фоне этого наращиваем темпы вводы жилья. Неудивительно, что застройщикам приходится экономить еще больше. А потому, когда можно купить строительный материал за 20 рублей качественный и за 10 рублей просто какой-то, то выбор вполне очевиден», — говорит Вершинин.

Застройщики часто нанимают подрядчиков. Это могут быть разные компании. Если в доме выявят проблемы, то каждый из подрядчиков обязан их устранить. На это уходит много времени. Третья причина - это неквалифицированные строители.

«Нанимаются неквалифицированные строители, которые будут делать быстро, несмотря ни на что. И сумма вот этих экономий и ускорений дает некачественную застройку, это происходит повсеместно», — говорит экономист Ирина Меняйлова

Почетный строитель России Алексей Савоськин обращает внимание на тот факт, что нет органов, которые бы следили за качеством. Если такие организации и существуют, то там процветает коррупция. Стоит занести денег и получить нужный документ, но закончить быстро стройку. Эксперт уверен, что лишь 10% от всех домов, которые вводят в эксплуатацию, действительно соответствуют нормам строительства.

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