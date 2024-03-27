Эксперты оценили, будет ли Китай воевать из-за Тайваня с США

Представители командования США уверены, что война между Китаем и Тайванем начнется в 2027 году. Аналитики же разбираются, почему ни у кого уже не возникает сомнений, что военное противостояние все же состоится, сообщает ridus.ru .

Ранее разведка США сообщала, что войны не избежать в 2029 году. Теперь сроки смещены. Журналист Ридуса прогнозирует, есть ли шанс избежать военного противостояния.

Позиция Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин активно готовится к войне. За последние годы было многократно увеличено производство военной техники и снарядов, часть из которых распределена по разным районам Китая. Экономика развивается стабильно. Публичные заявления Си Цзиньпина свидетельствуют о его намерении вернуть Тайвань.

«Политическое устройство Китая — довольно сложный и противоречивый организм. Нелишне вспомнить, что пару лет назад мир облетел слух о государственном перевороте в КНР и смещении Си. Слух не подтвердился, но осадок остался. Отсюда вывод: при Си не соскочит, а в других условиях — как знать, все ходим под Богом», — рассуждает автор материала.

Позиция Тайваня

Остров, конечно, не сможет успешно отражать атаки Китая без сторонней помощи. У китайского правительства есть реальная возможность вернуть в свой состав территории Тайваня без особых усилий.

Роль США

США не скрывают, что хотят держать остров под своим контролем. Подготовка к военным действиям Китая настолько серьезная, потому что все осознают риски. Освобождение Тайваня закончится полномасштабной войной США и Китая.

Выгодно ли сейчас Белому дому обострение на Тайване? Однозначно нет. Нынешний президент Джо Байден не может добиться выделения денег Киеву. Вопрос с Афганистаном остается нерешенным для США. Внутренние позиции Белого дома намного важнее для демократов, чем внешняя политика. Однако в 2027 году ситуация может кардинально измениться.

Ранее мы сообщали, что что вероятность гражданской войны в США высока.