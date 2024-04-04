Эксперты оценили инициативу Крыма предоставить белорусскому НПЗ нефтебазу

Власти полуострова Крым обратились к правительству Республики Беларусь с предложением предоставить Новополоцкому НПЗ нефтебазу на своей территории. Эксперты оценили, реально ли осуществить подобный план, сообщает oilcapital.ru .

С Новополоцкого НПЗ нефть бы поступала на крымскую нефтебазу в Феодосии, откуда сырье направляли на внешние рынки. В первую очередь не стоит забывать, что нефтебаза неоднократно подвергалась атакам БПЛА, напоминает автор материала. Серьезных повреждений объект не получил благодаря своевременной работе ПВО, хотя Украина распространяла другие неправдивые данные.

Политолог Леонид Дегтярев высказал мнение, что никаких препятствий для того, чтобы Белоруссия приняла предложение Крыма, он не видит.

«Цены на АЗС незначительно выше, чем на материке. При этом Крым, конечно же, открыт для инвестиционных проектов. Про структуру топливной розницы в Крыму я в деталях сказать не могу, но рынок не монополизирован: есть и федеральные, и местные операторы», — в комментарии для «НиК» рассказал политолог, экс-сотрудник корпорации «Развитие республики Крым» Леонид Дегтярев.

Аналитик Игорь Юшков не считает, что белорусской стороне выгодно принять предложение правительства Крыма. Минск доставляет топливо по железной дороге в Ленинградскую область, пользуясь льготами. Это выгодно для Белоруссии. Для России же удобно, чтобы была задействована именно эта дорога, которая в летний период времени не так загружена, как южное направление.

«В целом, сам Крым регулярно сталкивается с проблемой дефицита нефтепродуктов, особенно в курортный сезон как раз из-за того, что есть сложности с пропускной способностью коммуникаций, связывающих его с материковой Россией. Если сейчас еще и пойдет несколько тонн миллионов белорусских нефтепродуктов, то логистика станет еще более сложной. Непонятно, сможет ли регион принять такой объем по железной дороге», — рассказал для «НиК» аналитик ФНЭБ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Перевалка нефти в Крыму имеет не только экономические сложности, но и политические, резюмировал эксперт.

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