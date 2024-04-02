Эксперты пообещали дальнейшее сокращение добычи нефти в странах ОПЕК+

Цена на нефть пока растет, и это в интересах нефтяного альянса. Поэтому нет никаких причин ожидать, что политика у государств из ОПЕК+ смягчится. Такой прогноз выдали российские эксперты в нефтяной сфере, их точку зрения привели РИА Новости .

За 1-й квартал 2024 года стоимость нефти подросла на 13-16%. По итогам квартала состоится заседание мониторингового комитета, который уже решает, какие дать рекомендации и нужно ли внеочередное собрание всех представителей стран, входящих в альянс.

«Веских оснований для смягчения политики пока нет. Но этот вопрос может быть поднят в июне на основе выверенной статистики за первую треть года», - заявил по этому поводу Александр Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов.

Эксперты ставят под большое сомнение, что ОПЕК+ примет решение о дальнейшем повышении добычи нефти. Это неизбежно уронит цены, что не в интересах организации. Сейчас на мировом рынке возник легкий дефицит этого сырья, поэтому, при сохранении либо еще большем снижении уровня текущей добычи нефти, цены будут очень комфортными для нефтедобывающих стран.

Ранее пресса уже обещала, что ряд стран с начала апреля возьмутся за еще большее сокращение добычи нефти. За такую инициативу выступили Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Ирак, Алжир и Оман.