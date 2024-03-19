Эксперты оценили инициативу регионов поощрять избирателей

Например, в Казани каждому, кто пришел на выборы, дарили браслет. С ним предоставлялось право бесплатного посещения концерта известных музыкальных исполнителей, в числе которых «Иванушки International», «Кар-Мэн» и Хор Турецкого. В дни голосования проезд в общественном транспорте был бесплатным.

Научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал мнение, что подобные акции — это своеобразные «пряники». Употребление большого количества сахара негативно отражается на людях.

Политолог, директор факультета государственного и муниципального управления Университета «Синергия» Алексей Бычков придерживается другой позиции. Он уверен, что идея с браслетом лишь мотивирует избирателей и должна применяться на следующих избирательных кампаниях. Эксперт уверен, что доверие к выборам по всему миру слабеет. В первую очередь разочарованы граждане США, Франции и Великобритании.

«Мы наблюдаем по всему миру, что руководителями государств становятся люди, которых не поддерживает большинство населения. Это подрывает доверие к выборам», — говорит эксперт Алексей Бычков.

Во времена СССР голосовали коллективно: семьями или предприятиями. Сейчас оппозиция РФ настроена агрессивно. Она призывает игнорировать выборы, поэтому привлекать внимание людей вполне рационально.

Эксперт Дмитрий Журавлев уверен, что причинами высокой явки стала возможность дистанционного голосования и давление на россиян из Запада. Люди объединились.

Ранее мы сообщали, как выборы в РФ прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко.