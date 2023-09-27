Эксперты оценили мастер-план Владивостока и предложили другим городам следовать примеру

Эксперты положительно оценили мастер-план развития Владивостока на ближайшие годы, который ранее был представлен президенту России во время ВЭФ-2023, сообщает vostokmedia.com .

Специалисты выделяют главное преимущество плана – он ориентирован на то, чтобы каждый житель мог комфортно жить в городе. Эксперт Григорий Тимченко высказал мнение, что подобный план должен быть разработанный во всех крупных городах. Спикер назвал, что именно социальная направленность делает проект таким привлекательным.

«Немаловажна и идея активизации создания доступной городской среды, прежде всего новых обширных пространств для отдыха и рекреации — парков, скверов, отказ от застройки вершин сопок и создания подобных объектов массового посещения там. Но мы должны учитывать и специфику Владивостока, а именно то, что ядро города находится на полуострове, где очень высока плотность уже имеющихся капитальных объектов, и расширяться по сути некуда. Значит, город должен расти на север — на материковую часть края, и на юг — на островные территории», — заметил председатель реготделения «Деловой России» Григорий Тимченко

Эксперт отметил, что план важен для бизнесменов города для понимания дальнейшего вектора развития и перспективности инвестирования в регион. Региональный бизнес активно развивается.

Эксперт Андрей Брик отметил, что в плане уделено особенное внимание объектам городской инфраструктуры. Город посещают туристы, на деловые встречи приезжают бизнесмены из других регионов, также много местных жителей. Все категории людей должны удобно, быстро и безопасно передвигаться по улицам города как пешком, так и на любом виде транспорта.

«С точки зрения урбанистики и экологии центр города необходимо сделать комфортным, прежде всего, для горожан и туристов, на побережье создать обустроенные пляжи и современную инфраструктуру», — отметил председатель Думы Андрей Брик

Администрация города при помощи Думы Владивостока отправила авторам проекта плана предложение создать на острове Русский морской научно-образовательный комплекс.

Ранее стало известно, что какие предложения жителей Владивостока были учтены при создании мастер-плана.