Эксперты оценили предложение ГД возрождать систему ПТУ

Правительство в 2024 году заявило о намерении восстановить короткие программы обучения по рабочим специальностям, которые в советское время преподавались в профтехучилищах — ПТУ. Эксперты оценили рациональность данного предложения, сообщил inkazan.ru.

Председатель комитета по правовым вопросам Международного конгресса промышленников и предпринимателей Вячеслав Плахотнюк высказал мнение, что престиж рабочих профессий можно поднять при помощи материального вознаграждения. Он считает рациональным предложить обучающимся высокую стипендию и комфортные условия проживания в общежитиях.

«А самое главное — работа с перспективой обеспечить семью, купить свое жилье и интересно жить на заработанные деньги», — в разговоре с корреспондентом Inkazan председатель комитета по правовым вопросам Международного конгресса промышленников и предпринимателей, доктор права НИУ ВШЭ, советник РАЕН Вячеслав Плахотнюк.

Эксперт уверен, что уровень престижности среднего профессионального образования необходимо приравнять к обучению в университете. В советское время считалось, что «пэтэушник» — человек, который не смог поступить в университет. В современное время важно, чтобы каждый мог делать выбор и не чувствовать себя низшим слоем.

Преподаватель факультета программирования Университета «Синергия» Ольга Зарезина отметила, что для повышения престижности рабочих профессий уже сделано много. В частности, в 2013 году учреждения были преобразованы в колледжи, техникумы и училища.

«Сегодня акцент сделан на среднее профессиональное образование (СПО), что соответствует потребностям экономики в высококвалифицированных специалистах», — заявила она в разговоре с корреспондентом Inkazan.

Ранее сообщалось, что подмосковные школьники смогут изучить нейросети в рамках бесплатного проекта.