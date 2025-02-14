Подмосковные школьники смогут изучить нейросети в рамках бесплатного проекта

Подмосковные ученики 8-11 классов и студенты среднего профессионального образования смогут зарегистрироваться для участия в бесплатном проекте по изучению нейросетей и анализа данных, курс «Мастерская искусственного интеллекта: от идеи до личного проекта» разработали специалисты компании MAXIMUM Education. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участники проекта смогут посмотреть девять видеолекций, познакомиться с инструментами и библиотеками для работы с данными: Excel, SQL, Pandas, Matplotlib, поработать с нейросетями по генерации видео, изображений, текстов и так далее. Ознакомиться с полной программой курса и зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.