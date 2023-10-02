Эксперты оценили развитие программы вакцинации перед началом возможной эпидемии COVID-19

В Москве возобновили работу ковидного госпиталя. В два раза больше случаев заболевания зафиксировано в первой половине сентября, если сравнивать показатели прошлых месяцев. Эксперты уверены, что в октябре ситуация лишь усугубится, сообщает newizv.ru .

Доктор Николай Малышев уверен, что очень много заболевших будет зафиксировано именно в ноябре, а уже к новогодним праздникам ситуация изменится. Врач Евгений Тимаков рассказал, что в настоящее время посчитать точное количество заболевших невозможно, потому что многие не обращаются в больницу из-за симптомов привычной простуды.

«Последствия ковида сейчас достаточно неприятные у детей — в виде затяжного кашля на полтора-два месяца из-за того, что новый штамм поражает слизистую», — рассказал «НИ» главный врач клиники «Лидер — медицина» Евгений Тимаков.

В пресс-службе Роспотребнадзора изданию «Новые Известия» проинформировали, что вакцины, которые медики использовали ранее, не смогут остановить развитие «пиролы». Новый штамм быстрее распространяется и заражает людей. Вирусолог Петр Чумаков согласен с тем, что для новой разновидности COVID-19 необходимо создавать новую вакцину.

Эксперт Евгений Тимаков рассказал, что новая вакцина уже изготовлена, но пока ее можно будет получить только на платной основе в коммерческих медицинских учреждениях. Вирусолог Анатолий Альштейн отметил, что вакцина, действительно, уже изготовлена, но массово распространить ее по больницам возможности нет.

«Изготовлена новая вакцина, которой можно привиться сейчас на коммерческой основе. Прежняя была изготовлена на основе спайкового белка, новая — на основе нуклеотидного белка. Эта новая вакцина перекрывает последние мутации коронавируса. Сделана она не на основе «Вектора», производителя называть не буду, чтобы не рекламировать, скажу только, что эта вакцина более безопасная. Но ее пока мало, и она с в основном в коммерческих учреждениях», — заявил «НИ» главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков.

СМИ сообщают, что во многих клиниках нет никаких вакцин, даже старых. Раньше препараты закупали из федерального бюджета, а в 2023 году деньги необходимо выделять из региональных.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, есть ли необходимость вводить масочный режим.