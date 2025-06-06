Эксперты оценили законопроект о запрете рекламы магических услуг, который находится на рассмотрении у депутатов Госдумы, сообщил tagilcity.ru.

Астролог и таролог Екатерина Сазонова высказала мнение, что необходимости в запрете рекламы магических услуг нет. По мнению эксперта, в момент кризисной ситуации человек обращается к высшим силам. Каждый выбирает, во что ему верить. После решения проблемы он возвращается к привычной жизни.

«Тогда в чем тут подвох и с чем связан запрет рекламы магических услуг?» — задается вопросом Сазонова.

Астролог и таролог Борис Зак высказал мнение, что людям становится легче после посещения магов. В современном мире из-за различных проблем у людей пропадает уверенность в завтрашнем дне. На сеансах они обретают надежду. Астролог Екатерина Апостолова напомнила, что долгое время пользоваться услугами астрологов было запрещено. Однако это не останавливало многих людей. Эксперт уверена, что запрет рекламы не отразится на спросе клиентов.

«Не думаю, что сильно что-то изменится, исключение, наверное, составят крупные школы, им придется тяжелее», — высказала мнение астролог Екатерина Апостолова.

Эксперт Сазонова уверена, что многие люди, оказывающие магические услуги, начнут себя иначе называть. Например, коучами. Астролог Екатерина Бондаренко отметила, что большинство магов просто перестанут публично публиковать объявления, но не прекратят принимать людей.

Ранее психолог Абравитова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», действительно ли маги и эзотерики способны помочь людям и как отличить специалиста от шарлатана.