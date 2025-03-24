В России вырос спрос на мистику и эзотерику: как отличить профессионала от шарлатана

Число россиян, интересующихся эзотерикой и мистикой, выросло на 30%, сообщает РБК. Кроме того, почти половина россиян (49%) положительно относится к астрологии и гаданиям. Чем вызван такой интерес, действительно ли маги и эзотерики способны помочь людям и как отличить специалиста от шарлатана, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Причины спроса на мистику

По словам специалиста, чтобы снять уровень тревожности в смутные времена, когда много непонятного и неопределенного, люди пытаются найти устойчивую платформу.

«Так как СМИ постоянно бомбардируют только негативными новостями (которых 90%, хотя есть и такое же количество позитивных новостей), наше человеческое общество почему-то устроено так, что мы погружены, как цивилизация, в эту негативщину. Кстати говоря, это тоже можно было бы исправить и заняться этим, но, так как обстановка такая, какая есть, человеку все-таки хочется верить и в чудо, и во что-то хорошее», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Людям необходимо иметь надежду, иначе теряется смысл жизни, продолжила эксперт, и остаются только эзотерики, на которых «вся надежда».

«Пусть даже это будет неправда, но хотя бы послушать что-то такое сахарное людям очень хочется, особенно про себя. Поэтому да, этот уровень интереса поднимается именно в такое время», — добавила Абравитова.

Кроме того, по словам психолога, уже более 15–20 лет телевидение очень активно продвигает тему экстрасенсов и экстрасенсорики, тему тайн и мистики.

«Причем насаживается это достаточно активно. Вспомним, например, "Битву экстрасенсов", которая до сих пор процветает. А уж когда она только начиналась, вся страна сидела у экранов. Но здесь тоже стоит задуматься, так как, во-первых, это шоу развлекательного характера. Надо понимать, что эзотерики, которые присутствуют на этой площадке, — шоумены и шоувумены, артисты и люди с харизмой, которых привлекли в этот проект», — продолжила эксперт.

Проект разогнали на доверчивости зрителя, а такого количества людей с экстрасенсорными способностями, по словам психолога, не может быть.

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Как отличить профессионала от шарлатана?

Эксперт подчеркнула, что на самом деле люди с такими способностями — уникальны и их единицы.

«И на 1 миллион может быть человек 7–10 таких людей. Конечно, вся эта мистика сформирована в том числе и СМИ. При таком количестве псевдоэкстрасенсов, конечно, вам будет оказана псевдоуслуга. Если вы нацелены на то, чтобы действительно найти такого человека, тогда стоит этим озаботиться и проштудировать интернет, чтобы собрать настоящую статистику по конкретному человеку», — добавила Абравитова

Когда человек является специалистом высокого уровня, ему не нужна самореклама, так как эту рекламу, подчеркнула эксперт, делают сами люди, которые побывали у него и получили помощь.





«Возможно, в моменте, когда человек тревожный и он считает, что все вокруг плохо и страшно, эта помощь может помочь. Он слышит добрые слова, пожелания или великолепный прогноз по своей жизни и в моменте, конечно, его отпускает. Многие говорят просто то, что вы хотите слышать, чтобы подсадить на свои услуги», — отметила психолог.

Также важно обращать внимание на результативность. Если то, что нагадал эзотерик, не сбылось, то очевидно, что это не специалист, хотя может быть статистическое попадание 50 на 50. Но если эзотерик сказал уникальные точечные вещи, и они произошли, то наверняка это настоящий экстрасенс, заключила эксперт.

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