Эксперты перечислили причины подорожания яиц и сделали оптимистичный прогноз

Первая причина - дополнительные затраты предпринимателей, которые занимаются продажей яиц. Подорожали инкубационные материалы, питание кур, препараты против птичьего гриппа. Также зафиксирован рост коммунальных услуг за электроэнергию и воду.

Вторая причина - инфляция. Обесценивание денег принуждает повышать заработные платы сотрудникам ферм. Не все предприниматели могли брать кредиты. Некоторые фермы просто закрылись, уничтожив птиц.

Фото: [ ©Александр Кряжев/РИА Новости ]

Третья причина - сезонный фактор. Сравнивая цены, можно отметить, что каждый месяц происходит изменение стоимости, причем как в сторону повышения, так и понижения. В 2022 году больше всего продукт дорожал в октябре.

Минторг предпринял различные меры для снижения стоимости: пошлины на импорт яиц обнулили, экспорт ограничили, производителей и ТЦ стимулируют для оформления долгосрочных кредитов. Возможно, скоро цены снизятся.

В кулинарии яйца используют не только как отдельное блюдо (омлет или яичница), но и в качестве вспомогающего ингредиента для склеивания или загустения. Ростовский шеф-повар Леонид Макаров рассказал, какими продуктами можно заменить яйца.