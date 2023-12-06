Шеф-повар Макаров рассказал, какие продукты заменят дорогие яйца

Жители многих регионов РФ обратили внимание на высокую стоимость яиц. Некоторым уже становится проблематично покупать столь дорогой товар. Шеф-повар ростовского ресторана Леонид Макаров рассказал, какими продуктами можно заменить яйца во время приготовления блюд, сообщает rostovgazeta.ru .

Яйца выполняют определенные функции. Так, они могут «склеивать» ингредиенты. Для этого продукт кладут в тесто. Заменить яйца можно пюре (овощными и фруктовыми).

Яйца также используют для того, чтобы сгустить смесь из ингредиентов. Заменить продукт шеф-повар рекомендует крахмалом или рисовой мукой.

Альтернативу яйцам составляют овсяные хлопья. Предварительно их необходимо измельчить в блендере. Потом добавлять, например, в тесто или другие кулинарные смеси.

Ранее гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева рассказала, что стало причиной подорожания стоимости яиц. За месяц цена в среднем выросла на 21,35%. Если анализировать показатели с января 2023 года, то рост зафиксирован на уровне 36%.