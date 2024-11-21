Эксперты перечислили универсальные подарки на День матери

Эксперты составили список универсальных подарков, которые подойдут для презента в День матери, сообщил bel.ru.

Один из вариантов — набор косметики. Желательно выбрать тот бренд, которым пользуется женщина. При отсутствии такой возможности — подобрать универсальный вариант, например, крем для всех типов кожи.

Кулинарный мастер-класс — еще один рекомендованный экспертами подарок. Можно приобрести абонемент на участие также для подруг, чтобы маме было веселее и интереснее. Или же отправиться на мероприятие вместе с мамой, чтобы провести время вместе.

При выборе подарка важно учитывать интересы женщины. Одни будут рады абонементу в SPA-салон, где они смогут расслабиться на массаже или выбрать другую процедуру. Другие же получат много положительных эмоций от пледа или мягкого халата. Кто-то мечтает о путешествии, пусть даже только на выходных.

Напомним, что в России День матери отмечают 24 ноября. С предложением ввести праздник выступили члены Союза женщин России в 1990-х годах.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут проект закона о праве матерям детей до трех лет работать удаленно.