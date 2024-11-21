В Госдуму внесут проект закона о праве матерям детей до трех лет работать удаленно

Скоро в России работодателей могут обязать переводить женщин, у которых на иждивении дети в возрасте до трех лет, а также ждущих рождения ребенка, на удалённый режим работы. Об этом со ссылкой на документ, который на днях поступит на рассмотрения депутатов Госдумы, сообщает РИА Новости.

По словам руководителя думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, который является одним из авторов законопроекта, таким правом следует также наделить воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет матерей.

«Такую льготу должны получить граждане, занимающиеся воспитанием малолетних детей и детей-инвалидов без матери, родители и опекуны, являющиеся единственным кормильцем ребенка-инвалида», —сказал Миронов.

С Мироновым согласился и его однопартиец, депутат Александр Аксененко. Он подчеркнул, если инициатива будет поддержана думцами, это позволит указанным категориям россиян реализовывать себя в карьере и в то же время полноценно заниматься воспитанием своих детей.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы хотят ввести в РФ четырехдневную рабочую неделю для многодетных.