Эксперты перечислили важные для рациона ребенка продукты

Эксперт портала телемедицинских консультаций Екатерина Курбатова перечислила правила для родителей, которые позволят сбалансировать рацион их детей. Из меню рекомендовано совсем убрать сахар и сладкие напитки. Переработанные продукты и фаст-фуд также содержат много сахара. От них лучше отказаться. К тому же такая пища богата на транс-жиры.

При выборе продуктов для детей важно читать состав. Заметили много консервантов и красителей? Значит, оставляете товар на полке магазина. Важно вычислять, на какой продукт появилась аллергия, чтобы также его исключить.

Врач-педиатр Олеся Фролова отметила важность контроля питания ребенка, ведь тогда он будет меньше болеть и хорошо себя чувствовать.

«Главными игроками иммунной системы являются клетки крови — в основном, различные виды лейкоцитов. Именно они первыми встречаются с возбудителями болезней и запускают весь каскад иммунных реакций. Для построения всех клеток в организме нужны питательные вещества, витамины и микроэлементы. Поэтому для нормального функционирования клеток нашей защитной системы организм должен получать достаточное количество белков, углеводов, жиров и полный набор витаминов и микроэлементов», — рассказала врач-педиатр Олеся Фролова.

Особое внимание эксперт рекомендует уделять витамину Д, который содержится в жирной рыбе, печени трески и яичных желтках.

Для снабжения организма кислородом необходимо употреблять железо. Много природного элемента содержится в печени и других субпродуктах, а также в рыбе, морепродуктах, красном мясе. Некоторые витамины можно добавлять в таблетках. Запивать их нельзя соком, молоком или чаем. Только водой.

Детям важно получать много овощей, фруктов, цельнозерновых и белков.

Ранее нутрициолог Елена Башкирова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие диеты могут приводить к летальному исходу.