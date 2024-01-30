Эксперты перечислили важные для рациона ребенка продукты
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Врачи-педиатры перечислили главные правила здорового рациона ребенка, сообщает 56orb.ru.
Эксперт портала телемедицинских консультаций Екатерина Курбатова перечислила правила для родителей, которые позволят сбалансировать рацион их детей. Из меню рекомендовано совсем убрать сахар и сладкие напитки. Переработанные продукты и фаст-фуд также содержат много сахара. От них лучше отказаться. К тому же такая пища богата на транс-жиры.
При выборе продуктов для детей важно читать состав. Заметили много консервантов и красителей? Значит, оставляете товар на полке магазина. Важно вычислять, на какой продукт появилась аллергия, чтобы также его исключить.
Врач-педиатр Олеся Фролова отметила важность контроля питания ребенка, ведь тогда он будет меньше болеть и хорошо себя чувствовать.
«Главными игроками иммунной системы являются клетки крови — в основном, различные виды лейкоцитов. Именно они первыми встречаются с возбудителями болезней и запускают весь каскад иммунных реакций. Для построения всех клеток в организме нужны питательные вещества, витамины и микроэлементы. Поэтому для нормального функционирования клеток нашей защитной системы организм должен получать достаточное количество белков, углеводов, жиров и полный набор витаминов и микроэлементов», — рассказала врач-педиатр Олеся Фролова.
Особое внимание эксперт рекомендует уделять витамину Д, который содержится в жирной рыбе, печени трески и яичных желтках.
Для снабжения организма кислородом необходимо употреблять железо. Много природного элемента содержится в печени и других субпродуктах, а также в рыбе, морепродуктах, красном мясе. Некоторые витамины можно добавлять в таблетках. Запивать их нельзя соком, молоком или чаем. Только водой.
Детям важно получать много овощей, фруктов, цельнозерновых и белков.
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