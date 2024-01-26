Опасная тарелка: выяснилось, из-за каких диет можно умереть

Нутрициолог и автор канала «PRO здоровье с пользой» Елена Башкирова рассказала нам, какие еще диеты могут приводить к летальному исходу.

«Любая диета, если мы ее рассматриваем как ограничение чего-то, каких-то продуктов или их количества, может быть опасна для организма. Если мы и не умрем сразу, как минимум может произойти разбалансировка различных систем в нашем организме», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Первый фактор риска, объяснила специалист, это то, что определенные метаболические процессы запрограммированы генами. Случается так, что в них есть мутации. И, например, если человек ограничивает поступление продуктов животного происхождения, но при этом у него затруднено или невозможно превращение бета-каротина в активный витамин, вещество будет накапливаться, что приведет к негативным последствиям. Узнать же о них получится, когда процесс уже будет необратим.

«Важно просто сбалансировать тарелку, и даже если у нас есть какие-то заболевания, какой-то продукт нам противопоказан, не стоит делать акцент на одном продукте в ущерб другому. Негативное влияние жестких диет этим и обуславливается — мы можем чего-то об организме не знать, но при этом злоупотреблять какими-то продуктами или какой-то другой привычкой. И вот этот накопительный эффект будет негативно сказываться на здоровье. Если же мы придерживаемся правила сбалансированной тарелки, то нивелируем возможный вред», — добавила Башкирова.

Кроме того, подчеркнула нутрициолог, опасность может заключаться в хронических заболеваниях, о которых человек может даже не подозревать. Жесткие ограничения или сосредоточенность на одном продукте могут усугубить ситуацию.

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