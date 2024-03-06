Эксперты подвели итоги международного турнира «Игры Будущего»

Открытие и закрытие «Игр Будущего» прошло эффектно и масштабно. Эксперты оценили, удалось ли России продемонстрировать всему миру, что она способна проводить мероприятия подобного уровня, сообщает inkazan.ru .

Политолог, геополитолог спорта Андрей Волков высказал мнение, что в условиях санкций России было важно показать всем, что она продолжает развиваться и может адаптироваться к новым условиям, которые ей диктует Запад. РФ успешно представила новый формат спортивных соревнований. Она показывает, что готова к сотрудничеству с другими странами в данном направлении.

«Россия проведением „Игр Будущего“ пыталась доказать провал политики санкций и продемонстрировать себя не затхлой и отсталой, а модной и свободной. Эти Игры становятся ответом на действия ангажированных и коррумпированных структур Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и других инструментов, используемых Вашингтоном в своей геополитической игре против Москвы», — сказал Волков.

Эксперт Сергей Скороходов считает, что старт проекта прошел успешно, но не стоит преувеличивать его возможности. Говорить о том, что в «Играх будущего» будет участвовать весь мир, рано. Доказательство тому — Олимпийские игры. Прошло много времени перед тем, как соревнования получили высокую репутацию.

«Это огромная система: многопрофильная и динамичная. Там речь идет о целом цикле, в рамках которого готовятся не только страна-организатор, но и спортсмены во всем мире. Они проходят множество отборов и квалификаций, прежде чем приехать на Олимпиаду. Чтобы хотя бы приблизиться к такому уровню, именно с точки зрения спортивной составляющей, фиджитал-движению ещё предстоит серьезно потрудиться», — доцент кафедры маркетинга и спортивного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Сергей Скороходов.

Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко назвал мероприятие беспрецедентным. В очередной раз Россия показала, что может успешно провести масштабное мероприятие такого высокого уровня. С каждым годом турнир будет становиться все более престижным.

«По составу участников, представительству стран, присутствию глав целого ряда государств и уровню организации »Игры Будущего» в Казани вполне сопоставимы с зимними Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году и финалом Чемпионата мира по футболу в Москве в 2018 году», — отмечает он.

Ранее мы сообщали, что студент из Каширы вошел в команду Подмосковья на Международном турнире «Игры будущего».