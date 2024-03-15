Эксперты пояснили, как поступить в вуз, не покидая родной город

Пандемия показала россиянам, что в дистанционном формате можно качественно выполнять рабочие обязанности и обучаться новому. Тенденция поступать в вузы дистанционно становится все более востребованной. Эксперты разобрались, можно ли при этому получить реальные знания и претендовать на вручение диплома государственного образца, сообщает 56orb.ru .

Эксперты уверены, что значение имеет, какую специальность выбирает студент. Стать профессиональным доктором или занять достойную нишу в промышленной отрасли в рабочей специальности не выйдет. Однако многие профессии можно освоить дистанционно без потери качества образования: психологи, дизайнеры, маркетологи и не только.

«Самым востребованным направлением обучения стала наука о данных. За год спрос на эту магистерскую онлайн-программу вырос в 4 раза, а количество поступивших — в 2 раза. В рейтинг самых популярных образовательных программ также вошли «Управление цифровым продуктом», «Машинное обучение и высоконагруженные системы» и «Дизайн» для будущих бакалавров. По данным онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, каждый пятый студент, зачисленный на платное очное отделение, в 2023 году выбрал онлайн-формат обучения. Особенно популярна среди абитуриентов прошлого года стала онлайн-магистратура, доля которой выросла на 9%», — рассказала 56orb.ru руководитель направления сопровождения онлайн-проектов в онлайн-кампусе НИУ ВШЭ Елена Гусева.

Эксперт рассказала, что поступать в вузы в дистанционном формате легко. Достаточно сдать экзамены. Студенты отправляют документы через приложение «Госуслуги». Копии документов, а также студенческий билет, получают в отделении «Почты России». Подобный подход нравится многим россиянам. Например, живя в Омске можно закончить московский университет. При этом родителям не приходится дополнительно оплачивать проживание и прочие сопутствующие расходы. Специалист по отбору и развитию персонала Борис Сысоев отметил, что формат дистанционного обучения подходит не всем.

«Дистанционный формат предполагает относительно свободный график занятий. У тех, кто учится удаленно, часто возникают проблемы с мотивацией и самоконтролем. Здесь важно помнить о цели и распланировать время на обучение. Получить лицензию для того, чтобы выдавать диплом гособразца, образовательным учреждениям сегодня просто, — сложной замысловатой бюрократии нет. Поэтому, если мы говорим об известных учебных заведениях, за документ, который будет выдан по окончании обучения, можно не переживать. Но перед подачей документов нужно уточнить этот момент у представителей приемной комиссии», — отмечает специалист по отбору и развитию персонала Борис Сысоев.

Ранее мы сообщали, во сколько обойдется родителям подготовка ребенка к ЕГЭ. Заниматься дополнительно также можно в дистанционном формате.