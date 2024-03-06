Эксперты пояснили, как женщине реагировать на подарок в виде секса

В Международный женский день иногда мужчины дарят в качестве подарка секс. Эксперты рассказали, как женщине реагировать, если она хотела получить совершенно другой презент, сообщает NewsNN .

Семейный психотерапевт Марианна Тетера рекомендует женщинам сказать своему партнеру, что ждала от него другого подарка. Сделать это необходимо деликатно, чтобы не спровоцировать большую ссору в праздник. Главное правило — употреблять в речи местоимение «я».

«Я испытываю такие-то эмоции», «мне неприятно», «я хотела получить конкретный подарок». То есть, не стоит нападать и обвинять мужчину во всех грехах, иначе серьезной ссоры не избежать», — объяснила Тетера.

Психаналитик Андрей Кашкаров призвал, напротив, не подбирать слова и не скрывать эмоции. Женщина вправе вести себя как угодно. Важно помнить, что умный мужчина никогда не обидется на ее реакцию.

Эксперт считает, что женщинам будет намного обиднее получить секс вместо подарка, если она заранее фантазировала о чем-то прекрасном.

«В зависимости от того, что ожидаете, на что рассчитываете, уже заранее формируется ваше отношение к тому, что произойдет. Мозг принимает решение заранее. А поведенческие реакции — лишь отражение принятых решений при сопутствующих обстоятельствах», — объяснил собеседник NewsNN.

Психотерапевт Тетера успокоила женщин. Часто мужчины дарят подарок, а секс идет в качестве приятного бонуса. Если основного подарка не было, то секс воспринимается обидно.

«Презент в виде себя любимого выглядит так, словно партнер не нашел времени на поиск основного подарка или не захотел ничего дарить. И многие мужчины это понимают», — считает собеседница NewsNN.

Психаналитик Кашкаров уверен, что современный мужчина никогда не решит дарить только секс. Это все равно, что подарить второй половинке возможность на протяжении часа самой мыть посуду. Интимная близость может быть приятным бонусом, который поднимет женщине настроение.

«Чаще всего мужчина банально не нашел подходящий подарок или не позаботился о нем заранее. Также это может быть нарциссическое проявление — он уверен, что лучшего подарка и быть не может», — говорит эксперт.

Ранее мы сообщали, что инцел Алексей Поднебесный выступает против платы за секс в виде подарков или ужинов в кафе.