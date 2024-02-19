Инцел Поднебесный выступает против «вагинокапитализма» и платы за секс в виде подарков

Алексей Поднебесный, который прославился на всю Россию как «нижегородский инцел», рассказал в интервью NewsNN об особенностях культуры и о своем видении, как люди должны находить себе сексуальных партнеров.

Инцелы — члены субкультуры, которые считают, что сексом необходимо заниматься в любое время и с любым партнером. Важно, чтобы появилось желание. Если у мужчины есть потребность, но самого процесса в жизни нет, то в подобном воздержании виноваты окружающие его женщины.

«Женщин не изменить, у них полигамная природа, они хотят всех мужиков перепробовать, причем самых лучших и богатых. Даже деревенская девушка хочет миллиардера, а вот условного мальчика-тракториста пошлет на три буквы», — объяснил NewsNN Алексей Поднебесный.

Алексей Поднебесный не поддерживает формат взаимоотношений, когда женщине дарят дорогой подарок, а она готова быть более покладистой, если у мужчины появится желание сблизиться. Спикер считает, что секс должен быть бесплатным. Женщина не должна получать дорогие вещи. Лично Алексей может подарить брелок или другую безделушку. Главное, чтобы она принесла удовольствие. Финансовая сторона вопроса значения не имеет.

«Одной девушке я подарил эпилятор за 400 рублей. Наверно, это и был самый дорогой», — рассказал собеседник NewsNN.

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Собеседник считает, что в современном мире секс превратился в монопольное социальное благо. Женщина решает, соглашаться или нет. Что недопустимо, ведь мужчина природой запрограммирован быть добытчиком. Прожить сам он может, но удовлетворить все потребности биологически не способен. Алексей также рассказал, что такое «вагинокапитализм».

«Это экономическая система, основанная на монополии женщины по допуску мужчины к сексу. И они используют эту монополию для монетизации сексуальности», — рассказал Алексей.

Каждая женщина выступает своеобразным предпринимателем. Только одна — олигарх, а вторая условно занимается малым бизнесом. Получается, что мужчины вынуждены любым способом заработать деньги. Иногда даже коррупционным. Виноваты в этом исключительно женщины.

«Девушки ждут от мужчины каких-то материальных действий, а я этого не делаю, в том числе, потому что у меня невысокий достаток», — рассказал «нижегородский инцел».

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