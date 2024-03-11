Эксперты пояснили, почему россияне стали чаще снимать наличные

Аналитики РБК проанализировали данные Центрального Банка и пришли к выводу, что в 2023 году жители России сняли с банковских карт 33,3 трлн рублей. Эксперты же рассказали, почему в последнее время сложилась тенденция к снятию наличных, пишет интернет-издание «Абзац» .

Эксперт Константин Ордов рассказал, что люди старшего поколения не доверяют финансовым учреждениям из-за историй, которые происходили в период распада СССР. Нет доверия также и к пластиковым картам. Это и принуждает россиян снимать наличные и расплачиваться принципиально ими.

«Национальный вид спорта – это после зарплаты добежать до банкомата и снять наличные», – рассказал «Абзацу» директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова доктор экономических наук Константин Ордов.

Эксперт Денис Храмов считает, что людей принуждают снимать наличные различными способами. В магазинах, например, уверяют, что терминал временно не работает. Аналогично происходит в ресторанах и кафе, в салонах красоты.

«Торговая точка таким нехитрым способом экономит на эквайринге либо вовсе уходит от налогов. Поступившие наличные деньги администрировать сложнее», – пояснил «Абзацу» финансовый аналитик Денис Храмов.

Раннее экономист Денис Перепелица рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», будет ли цифровая валюта обладать высоким потенциалом роста в ближайшее время.