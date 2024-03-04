Есть еще пара лет: почему растет биткоин, и стоит ли в него вкладываться

В последние две недели курс биткоина показывает стабильный рост. На сегодня, согласно данным CoinGeko, стоимость этой криптовалюты достигает уже 65 тыс. долларов.

Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица рассказал, что эта цифровая валюта по-прежнему обладает высоким потенциалом роста.

«Связано это, в первую очередь, с нарастающими проблемами на американском и глобальном фондовых рынках, а также со следующими позициями американского доллара», — уточнил Перепелица в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковья сегодня».

Второй причиной роста биткоина экономист назвал предстоящий халвинг — то есть снижение вознаграждения майнеров в 2024 году.

«Рынок, отвечая ростом, готовится к потенциальному сокращению объемов предложения на рынке биткоинов. Таким образом, потенциал роста биткоина достаточно большой и в среднесрочной перспективе одного-двух лет имеет смысл вложений для инвесторов», — пояснил эксперт.

Ранее выяснилось, до какого курса будет расти биткоин.