Эксперты пояснили значение фамилий Рамазановой, Утяшевой и Моргенштерна

Певец и блогер Алишер Валеев, признанный иноагентом, в качестве псевдонима взял девичью фамилию своей матери. Моргенштерн* переводится с немецкого языка как «утренняя звезда». Некоторые жители Уфы негативно относятся к его творческой деятельности. Так, горожанка Светлана отметила о важности введения цензуры, чтобы подобные деятели не наносили моральный вред молодому поколению.

Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева носит фамилию, которая образовалась от башкирско-татарского имени Утяш. Дословно она переводится как «мальчик вымоленный у Всевышнего». А вот имя Ляйсан интерпретируется как «весенняя капель». Однако сильный характер девушки говорит о развитом мужском начале.

Рамазанова Земфира* пережила путь от звезды и любимицы народа до человека, которого признали иноагентом из-за публичных оскорблений в адрес россиян и активной поддержки Украины. Фамилия Рамазанова — тюркского происхождения, основой которой стало имя Рамазан. Само имя созвучно с названием священного месяца рамаза. Нарколог из Уфы Альфира отметила, что пагубное злоупотребление алкоголем и запрещенных веществ негативно отражается на развитии личности. Эксперт уверена, что подобными проблемами страдала певица.

Ранее сообщалось, что Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда».

*Минюстом РФ признан иностранным агентом.