Эксперты предупредили о деградации населения из-за нелюбви к чтению

В советское время люди ночами стояли в очереди, чтобы получить книгу. В современном мире еще пару лет назад в столичном метро каждый второй сидел с книжкой в руках. Постепенно интерес к чтению проходит. Эксперты уверены, что это начало деградации человечества, сообщает rostovgazeta.ru .

Общественник Владислав Махмудов считает, что активность людей в интернете негативно влияет на их жизнь. Цифровые технологии заменяют реальную жизнь.

«Погружаясь в Интернет пространство люди перестают думать и созидать. Они живут одним днем. Получили информацию, которая их поразила, переслали знакомым и ждут реакции на свое сообщение. Это очень печальная тенденция», — делится мнением Махмудов.

Чтение же развивает мозг, тренирует память и мотивирует мыслить и рассуждать о жизни, о своем предназначении, об окружающих людях. Иногда современные россияне читают, но не печатные книги. Это также негативно отражается на них.

«Электронные книги портят зрение. Это очень большой и серьезный их недостаток. Читать нужно бумажные книги. Ведь, беря в руки книгу, на каждой странице ощущаешь запах типографской краски, бумаги. Книгу держишь руками, чувствуешь ее, словно, погружаясь в мир, описанный в произведении. Это же ни с чем не сравнимые ощущения», — делится мнением председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Учителя делают все, чтобы приучать детей к чтению, но не всегда ребята выполняют рекомендации. Владимир Гайворонский уверен, что из книг можно получить опыт. Не читая художественную литературу, молодому человеку придется учиться на собственных ошибках, на что иногда уходят годы.

Библиотекарь Татьяна Тыщенко немного обнадеживает, утверждая, что молодые люди все же читают.

«Нельзя сказать, что молодые люди вообще перестали читать художественную литературу. Это не так. Сейчас же в основном электронные библиотеки. Но встречается ряд студентов, которые просят именно бумажные книги. Они считают, что электронные — это совсем не то. Жаль, конечно, что таких людей становится все меньше», — делится наблюдениями библиотекарь Татьяна Тыщенко.

Популярностью пользуются книги по психологии. В советское время никто и не подозревал, что наука может помочь решить собственные проблемы. Психолог Евгения Литвиченко отметила, что выбор книг по психологии говорит об осознанности молодых современных людей. Часто люди не просто пытаются понять себя, но и стараются научить своих родителей правильно жить.

Немаловажна и стоимость книг, которая не всегда доступна для молодежи.

«Печатная продукция сейчас дорого стоит. Издательства постоянно поднимают цены на книги», — сообщили корреспонденту RostovGazeta в книжных магазинах Ростова.

Ранее мы сообщали, что с полок магазинов Тюменской области убирают книги авторов с противоречивой репутацией.