С полок магазинов Тюменской области убирают книги авторов с противоречивой репутацией

В Тюменской области с полок книжных магазинов изымают книги авторов, которые еще не признаны иноагентами, но имеют сомнительную репутацию в обществе. Официального решения регионального правительства по данному поводу не было, но собственники торговых точек не стали его ждать, сообщает nashgorod.ru .

Так, сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приняла решение, что книги писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова* приобрести на территории Тюменской области теперь невозможно ни одним из ранее доступных способов: онлайн или очно в книжном магазине. Издательство АСТ также приостановило их распространение.

«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — объяснял свое решение гендиректор АСТ Павел Гришков.

Аналогично поступили в сервисе «Литрес». Если человек приобрел произведения писателей до объявления запрета, из личной библиотеки книги не исчезнут.

Ожидается, что теперь в регионе будет невозможно купить книги Людмилы Улицкой.

«Книг Улицкой нет и не будет. Она — иноагент. По той же причине нет книг иноагентов Быкова и Акунина», — сообщили корреспонденту «Нашего города» в «Книжном лабиринте».

Тюменский юрист Павел Шадрин отметил, что признание иноагентом писателя никак не противоречит тому, чтобы его книги продолжали продаваться на территории России.

«Иностранный агент не вправе осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях. Также иностранный агент не вправе производить информационную продукцию для несовершеннолетних. И еще одно — иностранный агент не вправе получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Запрета на публикацию произведений негосударственной структурой нет. А значит эта литература законна», — говорит юрист.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме призвали запретить иноагентам организовывать сбор средств в России.

* Борис Акунин и Дмитрий Быков признаны в РФ иноагентами, Борис Акунин также включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.