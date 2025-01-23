Эксперты рассказали, как бюджетно облагородить квартиру перед сдачей в аренду

Эксперты поделились рекомендациями, как перед сдачей в аренду сделать квартиру более уютной, не вкладывая много денег, сообщил mkset.ru.

Эксперты рекомендуют начать с мебели. Если она может еще прослужить, то ее стоит обновить. Например, покрыть лаком или краской, сделать новую обивку на диване. Можно добавить ярких красок, в частности, приобрести новый чехол для кресла.

«Уделите внимание недорогому декору: вазы с сухоцветами, подсвечники или настольные лампы, яркие диванные подушки сразу бросаются в глаза и помогут сдать квартиру в аренду выгодно», — делятся рекомендациями эксперты Mkset.

Эксперты советуют отказываться от обоев в квартирах, которые готовят для аренды. Тогда собственник всегда сможет обновить помещения. Выбирать лучше мягкие пастельные тона, которые визуально расширят пространство. Отдельное внимание стоит уделять дверям. Устанавливать новые затратно. В качестве альтернативы можно покрыть лаком старые двери.

Эксперты считают, что не стоит экономить на полах. От линолеума лучше отказаться. Дизайнеры советуют выбирать для пола в жилых комнатах ламинат или дерево, а в ванной и коридоре — плитку. Важно также сделать все помещения максимально светлыми. Добиться цели легко при помощи настольных ламп, бра и торшеров. Подоконники лучше не загромождать растениями.

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