Супружеские пары медработников в Подмосковье могут получить компенсацию за аренду жилья

В 2024 года компенсацию за аренду жилья в Подмосковье получили 138 супружеских пар медработников, в общей сложности программой воспользовались 13,4 тыс. медицинских работников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Программа компенсации аренды жилья пользуется спросом среди медицинских работников региона. В этом месяце мы расширили перечень должностей, и теперь воспользоваться мерой соцподдержки могут также заведующие структурными подразделениями медорганизаций и заведующие ФАПами», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках программы специалисты могут ежемесячно получать выплату в размере 20 тыс. рублей, супружеские пары медработников — 30 тыс. рублей. Поддержку предоставляют сотрудникам, которые работают на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву региона. Узнать подробнее о других мерах поддержки медработников можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.