Эксперты рассказали, как будет развиваться рынок недвижимости в 2024 году

Большинство экспертов считают, что в 2024 году цены на недвижимость снизятся, но не факт, что это будет отображено в объявлениях. Много хороших предложений может оказаться на вторичном рынке недвижимости. В Приморском крае ожидается сдерживание рынка за счет льготной программы «Дальневосточная ипотека», сообщает vostokmedia.com .

«Мы с мужем сейчас выжидаем — после такого скачка цен, который произошел во Владивостоке, а также повышения ставок по кредитам, взять квартиру в ипотеку пока просто нереально. Многие говорят, что надо немного подождать, скоро цены начнут снижаться. Плюс мониторим предложения застройщиков — наиболее выгодным, которое предложит компания, воспользуемся», — отмечает «Восток-Медиа» жительница Владивостока, планирующая покупку недвижимости в краевом центре.

Эксперт Максим Кривелевич уверен, что покупатели будут специально ставить более высокую цену, чем ожидают получить за продажу. В качестве аргумента они намерены использовать инфляцию. Только продавцы понимают, что не смогут продать жилье на те же 10 или 15% дороже. Осознают это и покупатели, которые будут торговаться. Так и выйдет, что в объявлениях будет указана одна стоимость, но на самом деле люди продавать жилье намерены по более низкой цене.

«Поэтому есть противоречие в тенденциях, и не будет общего знаменателя по рынку, то есть цены в объявлениях будут расти, но те объекты, которые реально являются жемчужиной рынка, они будут уходить дороже. А те объекты, которые можно назвать масс-маркетом, или имеют какие-то, даже незначительные, недостатки, то они будут уходить с большой скидкой», — прогнозирует Максим Кривелевич.

Эксперты прогнозируют снижение спроса на покупку жилья. После повышения ключевой ставки брать ипотеку стало дорого. Продавцам же придется корректировать цену на стоимость жилья в сторону снижения.

Ранее эксперты обсудили, почему в новостройках сдают собственникам некачественное жилье с потрескавшимися стенками и неправильной системой отопления.