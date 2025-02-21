Эксперты рассказали, как на нефтегазе РФ отразится 16-й пакет санкций ЕС

Специалисты, опрошенные Муксун.fm, считают, что серьезных ограничений ждать не стоит. В настоящее время США заинтересованы в высоких ценах на нефть. Так, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что санкции будут иметь символическое значение и демонстрируют отношение ЕС к России. По его мнению, лидеры включат в свой список те ограничения, о которых ранее уже заявили США в своих санкциях.

«Может быть, повторятся американские санкции и введут свои ограничения против «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», потому что, опять же, американцы уже ввели против них ограничения и европейские санкции ни на что не повлияют, но зато можно будет эффектно добавить их, как бы пополнить свой санкционный пакет», — отметил аналитик.

Эксперт предположил, что России могут запретить пользоваться Балтийским морем. Для этого ЕС важно аргументировать свою позицию. В России сформирован так называемый «теневой флот», поэтому лидеры Евросоюза могут потребовать пользоваться обычным флотом. Таким образом они могут вынудить компании продавать нефть ниже $60 за баррель. По мнению эксперта, Россия может сопровождать корабли военными суднами, что разрешит конфликт.

Экономист Дмитрий Адамидов высказал мнение, что санкции — это способ передела рынка. В случае введения для России запрета на участие посредников стране придется искать новые рынки сбыта нефтепродукции.

«От Ямала можно отправлять на Восток, но там нормальный сезон навигации, примерно с мая по конец октября. Все будет зависеть от погоды. Суммарно по году получается, что Ямал произведет меньше газа, потому что эти танкеры, газовозы, они дольше будут ходить до пункта отгрузки», — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что частные инвесторы из РФ смогли разморозить активы на 570 млрд руб.