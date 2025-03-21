Эксперты рассказали, как подготовить питомца к длительной поездке в поезде

По мнению экспертов, важно заранее показать питомцу переноску, если ранее он не был с ней знаком. Животное должно понимать, что находится в надежном месте. Непосредственно перед поездкой специалисты советуют хорошо выгулять собаку. Примерно за четыре часа до поездки ее рекомендовано не кормить.

Эксперты советуют с собой в поездку обязательно брать поводок с намордником, любимые игрушки питомца, воду и миску, корм, влажные салфетки, лоток или пеленки. Поездка с животным — это стресс и для его владельца, и для самого питомца. Важно подготовиться ответственно.

Эксперты также напомнили, что перевозить домашних питомцев разрешено законодательством РФ при наличии документов на них. За территорию России четвероногого друга пропустят, если его чипировали. Кроме того, понадобится международный ветеринарный сертификат. Некоторые страны ввели дополнительные требования. К перевозке по территории России допускают собак, кошек, птиц, кроликов, хомяков, морских черепашек, крыс, черепах и рыб некоторых видов.

Ранее сообщалось, что первый в России торжественный парад служебных собак с награждением прошел в Кемерово.