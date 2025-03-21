Первый в России парад служебных собак прошел в Кемерово

По данным издания, в России аналогов подобному мероприятию нет. В нем приняли участие 13 собак, которые прошли в сопровождении кинологов по территории парка Победы имени Жукова. В рамках мероприятия состоялось награждение. Так, немецкие овчарки по кличке Тита, Чара и Терри, которые помогают при выполнении заданий кемеровского и новокузнецкого ОМОНа, удостоены ведомственных знаков отличия.

По информации издания, состоялось также награждение кинологов, тренирующих служебных собак. Трое сотрудников были награждены памятными медалями в честь 115-летия кинологической службы ФСИН РФ.

«В одном строю сегодня оказались представители различных силовых структур — МЧС, ГУФСИН и Росгвардии — тех ведомств, где собака является не просто помощником, а незаменимым сотрудником», — заместитель начальника штаба Управления Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу подполковник Андрей Куприянов.

По данным издания, во время марша собаки прошли под аккомпанемент оркестра регионального Главного управления МЧС РФ. Организаторы не исключили, что подобный формат мероприятия могут позаимствовать в другом регионе РФ. По их мнению, важно прославлять собак, которые верно и преданно служат людям, спасая их жизни.

По информации издания, в парк пришли местные жители, которые с интересом наблюдали за маршем служебных собак. В мероприятии приняли участие животные, которые помогают сотрудникам различных ведомств.

Ранее сообщалось, что Трамп отдал честь собакам во время праздника в кинологической службе К-9.