Эксперты рассказали, как предотвратить переедание

Дозированный прием пищи

Главное правило — распределить суточное количество пищи на несколько приемов. Важно, чтобы человек получал необходимую энергию. В течение дня был сытым, иначе потом переест. Оптимальное количество приемов пищи в день — четыре, но можно ограничиться и тремя. Между ними должен быть интервал примерно в три или четыре часа. Допускаются низкокалорийные и полезные перекусы.

Обязательные завтраки

Некоторые эксперты рекомендуют завтракать примерно через час после пробуждения. Во-первых, первый прием пищи позволит контролировать количество съеденного за день, не переедая. Во-вторых, завтрак запускает работу обмена веществ, улучшает концентрацию и когнитивные функции. Ужинать рекомендовано примерно за два часа до сна. Организму необходимо дать время переварить пищу, чтобы ночью он полноценно восстанавливался.

Суточная норма калорий

Определить норму калорий сложно без наличия информации об индивидуальных параметрах и образе жизни. Средние показатели следующие: 2000 калорий для женщин и 2500 для мужчин.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Александра Ноев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о страшных последствиях Великого поста для организма человека. Напомним, пост в нынешнем году завершится 4 мая.