«Организм начинает сам себя съедать»: россиян предупредили о страшных последствиях Великого поста

С 18 марта начнется Великий пост — период серьезных ограничений в еде, предшествующий Пасхе. Продлится он вплоть до 4 мая. Как предупреждает врач-диетолог и гастроэнтеролог Александра Ноев, непродуманный подход к этому процессу чреват страшными последствиями.

По ее словам, если ранее пост был необходим, чтобы человек не роптал, когда у него заканчивались все запасы урожая, то в 21 веке такой необходимости нет.

«Кроме того, сегодня мы видим массу постных продуктов: есть постная колбаса, тортики, булки и блины с макаронами. Люди заменяют все, что только можно, поэтому в наших реалиях серьезно стоит проблема простых углеводов, которые бесконечно потребляют постящиеся. Они отказываются от животных жиров и белков, которые очень даже необходимы нашему организму для здорового функционирования», — пояснила Ноев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт заметила, что многие в этот период сбрасывают лишний вес, но уходят у человека мышечная масса и вода, потому что в рационе постящегося присутствуют одни углеводы.

«Люди, которые сидят на углеводно-овощной и фруктовой диете, а особенно те, у которых есть проблемы с диабетом, с метаболическим синдромом, с ожирением, ничего хорошего от такого поста не получат — лишь нагрузят поджелудочную железу. Когда мы серьезно сокращаем жиры, из-за дефицита важных элементов нарушаются метаболические процессы, организм начинает сам себя съедать, заимствуя белок из мышечной ткани», — добавила собеседница.

Необходимые жиры организм берет из тех, что уже содержатся в коже, волосах и ногтях человека. Поэтому он начинает себя плохо чувствовать, усиленно вырабатывается подкожный жир, а при выходе из поста начинается переедание, добавила эксперт.

«Поэтому я большая противница поста: не пощусь и никому не советую. Поститься нужно именно духовно. Ничего хорошего от поста в еде я никогда не видела — только обострение хронических заболеваний у своих пациентов. Но если вы все-таки решили поститься, обращайте внимание на те заболевания, которые у вас есть, поговорите со священником, разрешите себе, например, рыбу в более частые дни, чем предполагает Великий пост. Придерживайтесь более белковых круп: это киноа, булгур, геркулес долгой варки, гречка. Не злоупотребляйте картофелем и макаронами», — добавила собеседница.

Также Ноев советует включить в рацион свеклу, цуккини, кабачки, тыкву, чеснок, морковь, брюссельскую, цветную капусту, брокколи и фрукты, но не более 350 граммов в сутки — там много фруктозы, которая чревата ожирением печени.

Ранее патриарх Кирилл пояснил, можно ли православным есть блины перед Великим постом.