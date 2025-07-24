Эксперты рассказали, как россиянам реагировать на увольнения

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов и генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова в эфире радио Sputnik рассказали , какие сферы в настоящее время наиболее перспективные для гарантированного трудоустройства.

Татьяна Долякова высказала мнение, что молодые специалисты могут найти работу в туристической и ресторанной отрасли. В данных сферах наблюдается дефицит кадров. Сотрудникам с опытом около 10 лет и профильным образованием трудоустроиться сложнее. Эксперт пояснила, что специалисты не всегда готовы кардинально менять сферу деятельности.

«Однако, даже в этом случае есть выход. Сейчас работодатель потихоньку привыкает брать людей из другой отрасли, чтобы получать дополнительный опыт из другой сферы», — посоветовала Татьяна Долякова.

Александр Сафонов призвал не паниковать из-за информации ЦБ о том, что российские работодатели готовятся к массовым увольнениям. Эксперт отметил, что бизнес всегда действует, исходя из текущей ситуации. Увольнение происходит преимущественно из-за финансовых сложностей в компании. Однако иногда руководители находят альтернативный вариант — не нанимают новых сотрудников, а текущие обязанности перераспределяют.

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