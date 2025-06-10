Отдых экономичных туристов: есть ли смысл бронировать дешевые отели

В преддверии длительных выходных в честь Дня России граждане могут отправиться на отдых к воде. В Сети можно найти дешевые предложения по аренде, сообщил mkset.ru. Корреспондент изучил отзывы туристов, чтобы понять соотношение цены и качества услуг.

Корреспондент отобрали гостиницы, в которых за трое суток предлагают заплатить от 3 тыс. руб. до 9 тыс. руб. Отзывы туристов практически схожи между собой. Каждый отмечает, что база отдыха расположена на территории, где открываются красивые виды. Люди наслаждаются природой, но сервисом недовольны по разным причинам: отсутствуют спуски к воде, выломаны двери и сетки от насекомых, не предусмотрены туалеты, на территории грязь.

Кроме того, туристов беспокоили шумные соседи: в базах нет общепринятых правил для гостей. Одна из туристок рассказала о большом количестве пьяных посетителей и призвала администрацию контролировать распитие спиртных напитков на территории базы. По информации издания, каждое из дешевых предложений не набрало большое количество положительных отзывов.

«При выселении все было ок, и залог 10 тыс. руб. сказали нам, что перечислят, за исключением химчистки дивана, где было пятно, происхождение его никто не знает…. А потом нам начали слать фото разбитой двери, которая до нас была разбита, и остальных грязных диванов, белья! Залог нам так и не перечислили», — поделилась опытом одна из отдыхающих.

При отсутствии возможности покинуть город на время длительных праздников можно посетить тематические мероприятия. Как и где ярко провести выходные в Москве и Московской области — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».