Эксперты рассказали, как в Тюмени обманывают мигрантов

По информации издания, регион активно развивается. В нем появляются новые жилые дома и торговые центры, активно развивается рынок услуг. Это положительно отражается на экономической ситуации в области. Однако, по мнению экспертов, есть и негативные побочные действия: рост нелегально проживающих на территории РФ мигрантов. Строители и другие специалисты преимущественно приезжают из стран Центральной Азии.

По данным издания, мигранты чаще всего проживают в местах, не предназначенных для нахождения людей. В итоге создаются антисанитарные условия. Массовая аренда жилья приносит прибыль жителям города. В обычных жилых домах появляются нелегальные хостелы. В двухкомнатной квартире нередко проживает около 15 человек.

Тюменский бизнесмен Виталий Озерной рассказал, что арендовал квартиры бизнесмену из Екатеринбурга. Мужчина предупреждал, что в помещениях будет жить небольшая группа рабочих. По факту в квартиру въехало большое количество мигрантов. Оказалось, что квартиросъемщик обманул и самих рабочих.

«Оказалось, что узбеки и таджики приехали в Тюмень по договоренности с русским предпринимателем. Им пообещали нормальные условия, обещали расселение. А в итоге никакого комфорта, никто их не встречал», — рассказал «Нашему городу» предприниматель Озерной.

Специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев рассказал, как обманывают мигрантов. Иностранный житель приезжает в Тюмень. Его встречает посредник, который обещает хорошую работу и проживание. Чаще всего мигранта подселяют к землякам в переполненную квартиру и предлагают тяжелую и низкооплачиваемую работу. Люди оказываются заложниками ситуации.

«Прописка же либо оказывается фиктивной, либо оформляется через цепочку посредников. У мигрантов почти нет выбора. Человек с улицы не может легко найти работу и жилье, особенно если у него проблемы с документами. Этим пользуются полулегальные структуры», — объясняет Ковалев.

Ранее сообщалось, что в России продлят срок мигрантам, чтобы узаконить пребывание в стране.