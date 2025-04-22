В России продлят срок мигрантам, чтобы узаконить пребывание в стране

Россия продлит срок, в течение которого иностранцы смогут легализовать свое пребывание в РФ. Об этом стало известно после встречи киргизского посла в РФ Кубанычбека Боконтаева с руководителем Управления президента России по межрегиональному и культурному сотрудничеству с зарубежными странами Игорем Масловым, сообщило Министерство иностранных дел Киргизии.

В ходе разговора речь шла о том, что может быть продолен президентский указ от 30 декабря, по которому иностранцы должны узаконить свое пребывание в России до 30 апреля либо покинуть страну.

«Кроме того, на встрече российской стороной анонсировано продление до 10 сентября 2025 года сроков действия Указа Президента Российской Федерации, представляющего возможность урегулировать правовое положение незаконно находящихся в России иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызской Республики», — говорится в сообщении МИД Киргизии.

Стороны выразили готовность укреплять отношения в духе союзничества и стратегического партнерства.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что наибольшее количество детей-мигрантов в России сосредоточено в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.