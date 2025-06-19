Эксперты рассказали, как запрет покупать жилье за наличные отразится на рынке

Эксперты оценили инициативу ГД до конца года ввести запрет на сделки с недвижимостью за наличные дороже 1 млн руб., сообщил интернет-портал KazanFirst.

Директор департамента продаж GloraX Татьяна Халилова высказала мнение, что приобретать жилье за наличный расчет более удобно для покупателей вторичной недвижимости. Эксперт отметила, что компания положительно относится к инициативе ГД. По мнению Халиловой, перевод безналичных средств — это гарантия безопасности как продавца, так и покупателя. Важно, чтобы депутаты составили четкие правила сотрудничества.

Специалист по недвижимости Сабит Сафин высказал мнение, что инициатива ГД решит две проблемы. Во-первых, она позволит снизить риск мошенничества. Во-вторых, снизится количество сделок с использованием системы занижения. Однако новые правила могут снизить общее количество сделок. Исходя из опыта, эксперт отметил, что обычно россияне продают имущество, получают наличные деньги и тратят их на недвижимость.

«Скорее всего, в данном случае людям будет более выгодно арендовать или использовать иные механизмы для приобретения недвижимости», — рассказал KazanFirst специалист по недвижимости Сабит Сафин.

Генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев призвал депутатов принимать решения по изменениям в оформлении сделок взвешенно. Дополнительные барьеры могут негативно отразиться на добросовестных покупателях, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 6 тыс. объектов недвижимости.